Binali Yıldırım Eskişehir Valisi Ayyıldız'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Eskişehir'e gelen AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, kalabalık bir heyetle birlikte Vali Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret etti. Vali Ayyıldız ve beraberindeki heyetle birlikte kapı önünde karşılanan Yıldırım, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Daha sonra Binali Yıldırım ve Vali Ayyıldız makam odasına geçti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden sonra Ak Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, Ankara'ya dönmek üzere Eskişehir'den ayrılacağı öğrenildi.