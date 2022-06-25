Bindallı çaldığı iddia edilen kadın güvenlik kameralarına yansıdı

Eskişehir'de gelin kıyafetleri satan bir dükkânın önünden 5 bin lira değerindeki bindallıyı çaldığı iddia edilen ve görüntüleri kameralara yansıyan kadın, yan dükkândaki ürünleri inceledikten sonra kayıplara karıştı.

Eskişehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki gelin eşyaları satan bir dükkânın önünden bindallı çalındı. Pazartesi günü saat 13.30 sularında yaşanan olayda 5 bin lira değerindeki bindallıyı çaldığı iddia edilen kadın, yan dükkândaki ürünlere bir süre baktıktan sonra alışveriş merkezinden çıkarak kayıplara karıştı.

Bindallıyı alışveriş merkezi içindeki çeşmeye temizlemek için götürdüğünü söyleyen mağaza sahibi S.A, kuruması için oraya bıraktığını belirtti. Mağazasına çok yakın bir yer olduğu için sorun olmayacağını düşündüğünü söyleyen mağaza sahibi, kısa süre sonra bindallıyı almaya gittiğinde orada olmadığı fark etti. Hemen güvenlik kamera kayıtlarına baktığını söyleyen mağaza sahibinin iddialarına göre, bir kadın gelip bindallıyı çalarak ortadan kayboluyor.

Kadının bindallıyı çalarken görüntüsü olmadığını söyleyen mağaza sahibi, komşu dükkânlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde, bir kadının elinde kendi bindallıları ile gezdiğini gördüklerini belirtti. Görüntülerde kadın, rahat tavırlar ile komşu dükkândaki ürünleri inceledikten sonra alışveriş merkezinden çıkarak kayıplara karıştı. Gerekli yerlere başvurduğunu söyleyen mağaza sahibi, zanlının bir an önce bulunmasını istediğini dile getirdi.