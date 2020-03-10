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Binlerce liralık araçları onların ondayından geçmeden alınmıyorlar

İkinci el araç alış-verişlerinde binlerce lira veren vatandaşlar ekspertiz onayı almadan alım yapmıyor.


İkinci el araç almak isteyen vatandaşlar, çıkabilecek problemlerle karşı önce ekspertizlerin yolunu tutuyor. Araçlar burada en ufak ayrıntısına kadar incelenirken, sorunları ve yapılan teslerdeki değerleri tek tek vatandaşlara söylüyor. Bu şekilde daha güvenerek araç alış-verişi yapan vatandaşlar, binlerce lirayı ekspertizlere güvenerek veriyor.


Eskişehir'de ekspertiz sahibi olan Oğuz Tosun, vatandaşların araçlarını kendi araçlarıymış gibi deperlendirdiklerini ifade ederek, "Yıllardan beri biz bu işi yapıyoruz. Vatandaşlar ikinci el seçtikleri araçları önce bize getiriyorlar. Burada arabanın motorundan kaportasına kadar gerekli kontrolleri ve testleri yapıyoruz. Sonuçları vatandaşlarımıza göstererek her türlü sıkıntısını söylüyoruz. İnsanlarda buna göre değerlendirmelerini yapıyorlar. Araçlara kendimizinmiş gibi bakıyoruz. Çünkü binlerce lira ödüyorlar araçlara. Biz de bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

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