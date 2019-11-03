'Bir Delinin Hatıra Defteri' Anadolu Üniversitesi Uluslararası Tiyatro Festivali'nde

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde oyunlar tiyatroseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Son olarak Gogol'un baş yapıtı “Bir Delinin Hatıra Defteri”, 1 Kasım Cuma akşamı seyirciyle buluştu. Erdal Beşikçioğlu'nun tek kişilik performansı uzun süre ayakta alkışlandı. Salondaki koltuklar dolunca izleyicilerin bir bölümü sahneye yerleştirilen sandalyelerden oyunu izledi.

Oyun günü sabah 10'da festival web sitesinden dağıtımına başlanan biletler saniyeler içinde tükendi. 16 saniyede biten biletlerden almak isteyen 7 bin 395 kişi siteyi ziyaret etti. Festivalin Instagram sayfasındaki oyunla ilgili paylaşım da rekor sayıda yorum aldı. Çekiliş başlığı ile yapılan paylaşıma yaklaşık 63 bin yorum yapıldı.

Yönetmenliğini Cem Emüler Işık'ın yaptığı, Erdal Beşikçioğlu'nun oyunculuğu ile taçlanan oyunun yapım ekibinde ise Mustafa Bal, Tayfun Gültutan, Yunus Daştan, Zeki İlyas Kızılışık, Serhan Demirkan, Bağde Yavuz ve Okan Kaya yer aldı.

Oyun sonrası Erdal Beşikçioğlu izleyicilerle söyleşide bir araya geldi. Öğrencilerin tiyatroya dair sorularını yanıtlayan Beşikçioğlu, tiyatro festivalini düzenleyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya teşekkür etti.