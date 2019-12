Bir d?nya ayn? sofrada bulu?tu

D?nyan?n bir?ok yerinden Eski?ehir'e gelerek e?itim hayat?na devam eden uluslararas? ??renciler, Yunus Emre Uluslararas? ??renci Derne?i (YUDER) taraf?ndan d?zenlenen kahvalt? program?nda bir araya geldi.

Yakla??k 100 ?lkeden 250 uluslararas? ??rencinin kat?ld??? kahvalt? program? Eski?ehir ??retmen Evi'nde ger?ekle?tirildi. Uluslararas? ??rencilere y?nelik yap?lan bu renkli kahvalt? program?na Odunpazar? Kaymakam? Turgay Hakan Bilgin, Uluslararas? ??renci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Ba?kan? Dr. Mehmet Ali Bolat, T?rkiye Mezunlar? Derne?i (TUMED) Ba?kan Yard?mc?s? Cibutili Ali Faras, Bursa ?pekyolu Uluslararas? ??renci Derne?i Ba?kan? Ebubakir Arma?an, YUDER Ba?kan? Nihat Demir, YUDER y?netimi, ?niversite hocalar? ve sivil toplum kurulu?u ?yeleri kat?ld?.

Kahvalt? program?nda konu?an Odunpazar? Kaymakam? Turgay Hakan Bilgin, derne?in isminin Yunus Emre'nin ismini ta??mas?n?n ?nemine de?inerek, ??zellikle ??renci derne?imizin isminin Yunus Emre olmas? da, bu anlamda ?zellik arz ediyor. San?r?m buradaki arkada?lar?m?z?n hepsi, hem derne?imizin vesilesiyle hem de ilimizin, ?lkemizin, milletimizin, milli ve manevi olmas? vesilesiyle Yunus Emre'yi yeterince tan?d?. 'Gelin tan?? olal?m, i?i kolay k?lal?m, sevelim, sevilelim d?nya kimseye kalmaz' ve milletimizin ?zelli?i kendisine s???nan, farkl? vesilelerle gelen herkese kuca??n? a?m?? bir millet. Bu konuda kimsenin teninin rengine, dilinin ?e?itlili?ine, inanc?n?n farkl?l???na ayr? davranmam??, farkl?l??? zenginlik olarak g?rm?? g?zel bir co?rafyam?z. Farkl? sebeplerle ?lkemizde ve bu vesilelerle ilimizde ya?ayan uluslararas? insanlar?m?z var. Kimisi m?lteciler olarak, s???nmac? olarak, kimisi de sizler gibi e?itimini almak ?zere ?lkemize geldi. Yine sizlerin aras?nda, YTB T?rkiye Burslar? olan ??rencilerimiz var, kendi imkanlar?yla gelen ??rencilerimiz var ve farkl? ?ekillerle belki finansman? sa?lay?p gelen ??rencilerimiz var. Her ne ?ekilde her ne vesileyle geldiyse gelsin, ??rencilerimiz bizlerin misafiri. Biz ??rencileri ?ncelikle annelerinin, babalar?n?n ve ailelerinin kendi ?lkelerinin ve milletlerinin bir emaneti olarak g?r?yoruz. Bu emaneti korumak muhafaza etmek burada iyi bir ev sahipli?i g?stermek i?in T?rkiye Cumhuriyeti devleti olarak elimizden gelen ?abay? g?steriyoruz. Bu konuda bizlere yard?mc? olan, destek olan STK kurulu?lar?m?z, bu anlamda UDEF'in, ilimizdeki temsilcisi olan Yunus Emre Uluslararas? ??renci Derne?in emekleri ve katk?lar? ger?ekten iddiayla bahsedecek t?rde? ?eklinde konu?tu.

?Sizlerin say?s?nda biz d?nyay? ??rendik?

UDEF Ba?kan? Dr. Mehmet Ali Bolat ise konu?mas?nda T?rkiye'ye gelen ??rencilere geldiklerinden dolay? te?ekk?r ederek, ?unlar? s?yledi:

?Kuruldu?u ilk g?nden beri samimiyeti hi? azalmadan devam eden bir dernek. ??renciler geliyor ge?iyor. Evet, siz 4 y?l beli Eski?ehir'de kal?yorsunuz. Belki 1 y?lda dil ??rendiniz 5 y?l oldu. Yani dernek kuruldu?undan beri hemen hemen 2 nesil gelmi? ge?mi? ama bu ekiptekilerin heyecan? bitmedi. Elhamd?lillah. Allah nazardan saklans?n. Ben ?ahidim. ?n?allah ayn? b?yle giderler b?yle devam ederler. Biz de bundan mutluluk duyar?z. Tabii ki bunu yapmas? i?in ne laz?m? Sizler laz?ms?n?z. E?er Eski?ehir'e uluslararas? ??renciler gelmeseydi, YUDER'? kurmazd?k. UDEF ortaya ??kmazd?. Sizler geldiniz, ?lkemize ho? geldiniz, sefalar getirdiniz. E?itim al?yorsunuz. T?rkiye'ye d?nyan?n her taraf?ndan g?zel k?lt?rlerini ta??d?n?z. Sizlerin say?s?nda biz d?nyay? ??rendik. Ali Faras'tan Cibuti'yi ??rendim. Bir di?er karde?imden Somali'yi ??rendim. ?nan?yorum bu salonda herkes bir yerden bir ba?ka ?lkenin k?lt?r? ??reniyor. Dolay?s?yla sizlerin buraya gelmeniz ?ok ?ok ?nemli. Sizler T?rkiye'yi tercih etti?iniz i?in, Eski?ehir'i tercih etti?iniz i?in te?ekk?r ediyorum.?

?Birlikte ayn? sofrada bulu?maktan mutluyuz, onurluyuz?

YUDER Ba?kan? Nihat Demir ise, ?2011 y?l?nda biz Yunus'un, ?ad?m?z miskindir bizim, d??man?m?z kindir bizim, biz kimseye kin tutmay?z, kamu alem birdir bize' s?zleriyle ??kt?k. ?Gelin tan?? olal?m, i?i kolay k?lal?m, sevelim, sevilelim, bu d?nya kimseye kalmaz' dedik. ?yi ki demi?iz. ?u anda 54 ?lkeden ??renci karde?lerimizle birlikte ayn? sofrada bulu?maktan mutluyuz, onurluyuz? dedi.

Programda misafir ??renciler, T?rk kahvalt? sofras?n? tadarken, UDEF taraf?ndan d?zenlenen ?Benim ?lkem T?rkiye' adl? ulusal yar??maya Eski?ehir'den kat?lan ??rencilerin ?iirlerini dinledi, k?sa filmlerini izledi. Ayr?ca YUDER taraf?ndan 10 sorudan olu?an yar??ma da ger?ekle?tirilirken, kazananlara ?d?lleri verildi. YUDER olarak ??kartt??? 8. K?ta dergisinde yer alan ??rencilere hediye takdim edilmesinin ard?ndan program sona erdi.