Bir sofrada kocaman bir dünya

Eğitim almak için dünyanın dört bir yanından Eskişehir'e gelen yabancı öğrenciler, Ramazan ayında Eskişehirli vatandaşların daveti üzerine iftar zamanı aynı sofrada buluşuyorlar.

Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından Ramazan ayına yönelik başlatılan “Misafir et” kampanyası çerçevesinde vatandaşlar yabancı öğrencileri davet ediyorlar. Daveti kabul eden öğlenciler, iftar sofrasında hem Türkiye'nin Ramazan kültürünü öğreniyor hem de dostluk kuruyor. Ramazan ayının ilk günü başlatılan kampanya Ramazanın sonuna kadar devam edecek.

"Tek sofrada dünya bir araya geliyor"

İki sene önceki Ramazanda ilk olarak başlatılan ve bu sene de devam eden kampanya ile ilgili konuşan YUDER Başkan Yardımcısı Şükrü Özer, iftar programında böyle bir kampanya ile dünyayı aynı sofrada buluşturduklarını belirtti.

Özer, “Okumak için yaklaşık bin misafir öğrencimiz Eskişehir'de bulunuyor. Bu öğrenciler sadece okumak için geldiler ve kendi ailelerden uzaklarda kalıyorlar. Aile hasreti çekiyorlar. Özellikle Ramazan ayında bunu daha çok hissediyorlar. Bunun nedeni ise bu rahmet ve bereketli ayında kendi kültürlerini, kültürel yemeklerini ve aile ortamlarını özlüyorlar. İlk olarak bunu düşündük. Onlara nasıl bir aile ortam verebiliriz diye düşündük. Öte yandan vatandaşlar açısından da bu gerçekten çok güzel bir fırsat olacağını düşündük. Çünkü Ramazan ayında iftar sofrasında bir düşünün; Kamboçya'dan öğrenci sizlerle birlikte. Yine Kolombiya, Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Tayland, Malezya, Fas, Afrika ülkeleri ve böyle birçok ülkeden gelen öğrenciler sizlerle birlikte, sizin sofralarınızda. Bu hem kültürel hem de manevi açısından da ne güzel oluyor. Biz bu sebebiyle bu kampanyayı devam ettiriyoruz. Ramazanın ilk günden Eskişehir halkından da gerçekten çok destek görüyoruz ve Ramazanın sonuna kadar görmek istiyoruz. Ayrıca misafir etmek isteyen Türk ailelerimiz de bizimle iletişime geçebilir” şeklinde anlattı.