Bir yılda 24 bin 544 kişi su sporlarıyla buluştu

Merkezde bulunan çeşitli havuzlardan 2018 yılında farklı yaş gruplarından 12 bin 180 çocuk ve 3 bin 752 de yetişkin yararlandı. Engelli bireylerin de vazgeçilmezi haline gelen Su Sporları Merkezi'nde yüzen engelli birey sayısı ise yıl boyunca bin 345'e ulaştı.

Merkezde engelli yüzme programları, masa tenisi, 5-6 yaş ve 7-18 yaş arası çocuklara yönelik eğitim gruplarının yanı sıra, 19 yaş üzeri vatandaşlar için de serbest zaman ve eğitim ile yoga gruplarını içeren faaliyetler gerçekleştirildi. Rehabilite ve eğlence havuzu olarak hizmet veren 25 metrekarelik oval havuzda 5-6 yaş çocuklar için eğitim, yetişkin bayan eğitim grupları ve engelli vatandaşların yüzme eğitimleri gibi programlar uygulandı. 25 metre uzunluğundaki 6 kulvardan oluşan sportif havuzda ise 5-18 yaş arasındaki çocukların gruplar halinde yüzme eğitiminin yanı sıra 19 yaş ve üzeri yüzme bilen yetişkinlere serbest zaman programı, yüzme bilmeyen veya teknik öğrenmek isteyen yetişkinler için eğitim çalışmaları ve engelli gruplarının çalışmaları yapıldı. Ayrıca Belde Evlerinden gelen öğrencilerden oluşan yüzücüler de sportif havuzda eğitim gördü.