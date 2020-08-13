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Bir yılda 332 üniversiteyi geride bıraktı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) dünya üniversiteler sıralamasında bir yılda 1806’inci sıradan 1474’inci sıraya yükseldi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) dünya üniversiteler sıralamasında bir yılda 1806'inci sıradan 1474'inci sıraya yükseldi.


Dünyada üniversitelerini araştırmacı ve makaleye atıf sayısı, webde görünürlük gibi alanlarda değerlendiren sıralama sistemlerinden Webometrics, 2020 sıralamalarını yayınladı. Sıralamaya göre 2019 yılı dünya üniversiteleri sıralamasında 1806'ncı sırada yer alan ESOGÜ bir yılda 332 üniversiteyi geride bırakarak 1474'üncü sıraya yerleşti. Ayrıca 2019'da Türk üniversiteleri arasında 42'nci sırada yer alırken bu yıl 25. sıraya yükseldi.

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