Bir yükün nasıl taşıması gerektiğini öğrenmeliyiz

Gör. Dr. Burcu Ortanca, “Bel ağrılarının yüzde 95'i mekanik yüklenmeye bağlı olarak görülür" dedi.

Öğr. Gör. Dr. Burcu Ortanca, dünyada sıkça görülen rahatsızlıklardan biri olan bel ağrısı hakkında uyarılarda bulundu. Bel ağrılarının yaklaşık yüzde 95'inin mekanik yüklenmeye bağlı olarak görüldüğünü belirten Dr. Ortanca, özellikle vatandaşların bir yükü nasıl taşıması gerektiğini öğrenmesinin önemine de vurgu yaptı. Dr. Ortanca, semptomların ilaç veya farklı yöntemlerle giderilebileceğini ancak asıl çözümün yaşam düzenlemesi yaparak egzersiz ve doğru yük taşımadan geçtiğini söyledi.

“Mekanik yük ortadan kalmadığı sürece ağrıların yine olacağı gerçeği bilinmeli”

Aşırı kiloyla birlikte omurgaya binen yükün de fazla olacağını ifade eden Ortanca, “Bel ağrılarının yüzde 95'i mekanik yüklenmeye bağlı olarak görülür. Dünya nüfusunun yüzde 60 ile 90'ının, yaşamının bir bölümünde bel ağrısının görüldüğü söyleniyor. Hastalarda yapılması gereken mekanik yükü ortadan kaldırmaktır. Toplumumuzun bir sorunu var, nasıl yük taşıyacağımızı bilmiyoruz. Ayrıca fazla kiloyla birlikte omurganın üzerine binen yükün de fazla olması hastalarda, belde kireçlenmeye olan yatkınlığı ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla aslında biz hastalara yükü nasıl taşıyacağını öğretiyoruz. Bununla ilgili bel okulları da var. Burada hastalara ne tarz egzersizler yapması gerektikleri, yükü nasıl taşıyacaklarını ve kilo vermesinin kireçlenmeyi azaltıp, engelleyeceği öğretiliyor. Yaşam düzenlemesini yapmak, bence asıl semptomları gidermekten daha önemli oluyor. Semptomlar bir şekilde gideriliyor. Ancak mekanik yükü ortadan kaldırmadan hastaların rahatlamayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Ayrıca mekanik yük ortadan kalmadığı sürece ağrıların, sürekli kronik veya belli süreden sonra yine olacağı gerçeğini bilmeleri gerekiyor” dedi.