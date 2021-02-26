Bireysel Sulama Sistemlerine yüzde 50 hibe desteği başvuruları başlıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş konuyla ilgili açıklama yaptı. Müdür Gümüş açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız dünyada etkileri giderek artan ve daha çok hissedilen iklim değişikliğinin sonuçlarından birinin Türkiye'nin de içinde yer aldığı bazı bölgelerde kuraklık tehdidinin baş göstermesi olduğuna işaret ederek karşı karşıya bulunduğumuz bu durumun bizleri alternatif su depolama yöntemleri arayışına ittiğini ifade etmiştir. Ayrıca Bakanlığımız 2021 yılında erozyonla taşınan toprak miktarını azaltmayı hedefleyerek, baraj ve gölet yapımı ile depolama kapasitesini ve sulamaya açılan alanı artırmak amacıyla bu yılı su ve sulama yatırımlarında hamle yılı ilan etmiştir. Bu süreçte kuraklıkla mücadele ederek vahşi sulamanın önüne geçmek, suyun verimli kullanımı, toprağın korunması ve verimin artırılması tarımsal üretimde daha da önemli hale gelmiştir. Verilen Hibe desteği ile tarımsal üretimin kuraklıktan etkilenmemesine, suyun daha verimli kullanılmasına, toprağın korunmasına ve üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sağlanmalıdır. Bu kapsamda Bakanlığımız 2007 yılından bu yana modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Bireysel Sulama Sistemlerine hibe desteği sağlamaktadır. Bugüne kadar İlimizde bin 938 projeye 37 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Yılda bir kez sunulan bu hibe desteği imkânından çiftçilerimiz mutlaka faydalanmalıdır” dedi.

Konu ile ilgili çiftçileri Bireysel Sulama Sistemlerinin Uygulama Rehberleri yayımlandıktan sonra bakanlığın internet sitesinden detaylara ulaşılabilecek. Başvurular 1 Mart -30 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru yapmak isteyen çiftçiler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünü arayarak detaylı bilgi alabilecek.