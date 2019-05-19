Biriken harçlıklar ihtiyaç sahibi ailelere dokunacak

Eskişehir'de bir grup lise öğrencisi, Ramazan ayı dolayısıyla harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi aileler için erzak kolileri hazırlattı.

Paylaşmanın ve yardımseverliğin arttığı Ramazan ayında Özel Eskişehir Yesevi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Okulda görevli öğretmenlerinin önerisi üzerine liseli genç öğrenciler, gündelik harçlıklarını biriktirerek ihtiyaç sahibi aileler için içerisinde çay, şeker, bakliyat, yağ, salça ve makarna bulunan 21 adet Ramazan erzak kolisi hazırlattı. Eskişehir'de hazırladıklarını erzak kolilerine ihtiyacı olan aileleri belirleyen öğrenciler, yardım kutularını dağıtmaları için de Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği ile işbirliğinde bulundular. Öğrenci ve öğretmenlerin katkılarıyla gerçekleşen yardım hareketine öğrenci velileri de destek verdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okulun Kurucu Müdürü İsmail Erdal, "Öğrencilerimizin böyle güzel sosyal sorumluluk projelerinde yer alması bizi son derece mutlu etti. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğu bilincini şimdiden öğrencilerimize aşılamayı hedeflemiştik. Velilerimizin de destek vermesiyle bunu gerçekleştirdik. Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Vos26 Dernek Başkanı Hayriye Zeynep Karbölen ise, "Böyle güzel projeye çocukların katkı da bulunması bizi çok mutlu etti. Erzaklar en kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak" diye konuştu.