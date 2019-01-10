Birinci İnönü Zaferi'nin 98. yılı

İnönü Zaferinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Bozkurt mesajında, “İnönü Zaferi, 1. Dünya Savaşı'nda büyük darbe alan ve vatanı işgal edilen büyük milletimizi yeniden kendine getiren çok önemli bir zaferdir. Anadolu'nun ortasına sıkıştırılmak istenen milletimizin Türkiye Büyük Millet Meclisi öncülüğünde oluşturduğu düzenli ordunun ilk zaferi olan 1. İnönü Savaşı'nın Türk'ün vatanını işgal etmek isteyen emperyalist devletlerin suratına vurduğu ilk şamardır. 1. İnönü Zaferi, yurdunu düşman çizmelerine çiğnetmemeye azmetmiş olan büyük milletimizin, en zor şartlarda ve her türlü yokluğa rağmen küllerinden yeniden doğduğu zaferler dizisinin başlangıcı olması sebebiyle çok önemlidir. 1914- 1918 yılları arasında yaşanan ve tarihe 1. Dünya Savaşı olarak geçen büyük harbin sonrasında zor günler yaşayan milletimiz, bağımsızlık ateşiyle yanan Anadolu'ya bağımsızlık yolunda bir ışık ve moral veren, ilçemizden adını alan zaferlerin ilki olan bu zaferle kendine gelen Türk milletinin neleri başarabileceğini göstermiştir. 1. İnönü Zaferi, milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tarih sayfalarına altın harflerle yazdırdığı bir zaferin adıdır. 1. İnönü Zaferimizin 98. Yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, İstiklâl mücadelemizin bütün kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.