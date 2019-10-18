Birinci yılda bir ton kilo kaybı

Dr. Yaşar Bildirici, Şehir Hastanesi Obezite Merkezi'nin birinci yılında 1 ton kilo kaybı hedefine ulaşıldığını belirtti.

Dr. Bildirici, yaptığı değerlendirmede merkezde görevli obezite sorumlu hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sağlık görevlisi ve koordinatör eşliğinde hastaların toplam 6 aşamalı bir tedavi yöntemiyle kalıcı, bilinçli ve sürdürülebilir bir biçimde kilo kaybı sağladığını, sağlıklı yaşam bilinci kazandırılmasının amaçlandığını anlattı. Dr. Yaşar Bildirici, "Merkezimizde multidisipliner yaklaşımla bir yandan; obezite sorununun kökeninde olan yanlış davranışların tespiti ve bu yanlışların eğitim, bireysel ve grup psikoterapileri ile çözülürken kilo kaybı ve sorunun kökeni halledilerek kalıcı kilo kaybı sağlanmaktadır. Merkezimiz ilk olarak 5 Aralık 2018 tarihinde hasta kabulüne başlamış olup, 300' ün üzerinde hastaya hizmet vermektedir. Obezite programı toplam 6 modülden oluşmakta ve asgari 1 yılda tamamlanmaktadır. Obezite programının temeli sağlıklı beslenme, psikoterapi ve egzersize dayanmaktadır. Kişide kalıcı bir yaşam tarzı değişikliği amaçlanmaktadır. Kilo verme modüllerine geçmiş toplam 230 hasta için belirlenen hedef kilo kaybı 4 bin 150 kilo, ulaşılan yaklaşık hedef kilo verimi 1 tondur" dedi.

Hastaneye obezite cerrahi ameliyatı düşüncesiyle geldiğini kaydeden Nurhayat Hanım; Obezite Merkeziyle tanışması ve davranışsal psikoterapilerle 118 kilodan 95 kiloya inerek; cerrahi fikrinden vazgeçtiği gibi sağlığını ve davranışlarını kalıcı olarak koruyabileceği inancıyla tedavisine devam edeceğini söyledi.

Obezite merkezine başvurduğunda henüz 15 yaşındaki oğlunu kaybetmiş olmanın acısıyla birlikte eşlik eden birçok sağlık sorunuyla beraber; kilo kaybedeceğine ve sağlığına kavuşacağına inancı kalmayan Sabriye hanım: Obezite merkezi tedavileriyle hem 145 kilodan125 kiloya indiği gibi eşlik eden kan şekeri problemlerinin azalması ve psikolojik açıdan da sağlığına kavuşma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Daha önce defalarca kilo vermeyi denemiş fakat başarılı olamamış olan Murat bey ise, 116 kilodan 87 kiloya aç kalmadan, sağlıklı yaşam biçimi kazanımlarıyla kilo verilebildiği gördüğünü. Obezite merkezlerinden her hastanın şifa bulabileceğine inandığını söyledi.