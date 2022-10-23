Birlik Haber-Sen Eskişehir Şube Başkanlığına Vedat Baysal seçildi

Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası (Birlik Haber-Sen) Eskişehir Genel Kurulu'nda şube başkanlığına oy birliğiyle Vedat Baysal seçildi.

Gülay Kanatlı Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına çok sayıda sendika üyesi katıldı. Yapılan seçimde Birlik Haber-Sen Eskişehir Şube Başkanlığı'na oy birliğiyle Vedat Baysal seçildi. Baysal yaptığı konuşmada, "21 yıllık sendikal faaliyetlerim içerisinde, çeşitli görevlerde bulundum. Bugün başkan adayı olarak karşınızdayım. Sizlerin teveccühü ve desteğiyle göreve geldiğimizde, bundan sonraki süreçte sendikal anlayışımızdaki amacımız; adil olmayı, hoşgörüye dayalı, hakkı, hakikati bilen, gönüllere girmeyi hedef edinen, mazlumun ve mağdurun yanında olmayı görev edinen sendikacılık anlayışı olacaktır. Bizler, yeni dönemde genç ve dinamik yeni ekibimizle bu prensipler dâhilinde hareket edeceğiz" dedi.

Yönetim asil listesi ise şu isimlerden oluştu:

"Başkan Vekili Ahmet Şükrü Dertli, Teşkilatlanmadan sorumlu Başkan Yardımcısı Şeyma Pakel, Mali işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Yasin Gündoğan, Basın ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğçe Korkmaz Belikuşaklı, Eğitim ve Sosyal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Emre Akdağ, Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden sorumlu Başkan Yardımcısı Handan Türkmen."