Birlikte yaşadığı kadını öldürdü, ömür boyu hapis isteniyor

Eskişehir'de birlikte yaşadığı Ülviye İnci'yi 9 yerinden bıçaklayarak öldüren Tacettin Yağız hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası istenildi.

Olay, geçtiğimiz Ağustos ayında Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi, Seymen Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. 52 yaşındaki Ülviye İnci ile imam nikâhlı olarak birlikte yaşadığı Taceddin Y. (42) arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi sonrasında olay kavgaya döndü. Darp edilen çaresiz kadın çığlıklar atarak 'beni kurtarın, öldürecek' diye bağırdı. Sesi duyan komşuları polis ekiplerine haber verdi. Çilingir yardımı ile açılan kapı sonrasında Ülviye İnci'nin aldığı bıçak darbeleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İddianame hazırlandı, müebbet hapis isteniyor

Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından iddianame hazırlandı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tacettin Yağız için ‘kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede pişman olduğunu ve doktorun verdiği psikoloji ilaçlarından 14 tane içtiği için olayı hatırlamadığını ifade ederek, "Yaklaşık 5 yıldır psikolojik rahatsızlığım nedeniyle tedavi görüyorum. Üç yıldır da ilaç kullanıyorum. Ülviye İnce ile tartıştık, beni çok bunaltıyordu, psikolojik baskıda bulunuyordu. Mutfaktan ahşap saplı bıçağı aldım daha sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Olaydan sonra doktorun verdiği ilaçlardan 14 tane içtim ve kendimi de bıçaklayıp intihar etmek istedim. Olay nedeniyle pişmanım" dediği öğrenildi.

Ölen Ülviye İnce'nin kardeşi Selman İnce, Tacettin Yağız'ın daha önce de ablasını dövdüğünü ve bu yüzden şikâyetçi olduğu öğrenildi. İddianamede, "Ablam, 4 yıldır Tacettin Yağız ile imam nikâhlı yaşıyordu. Zaman zaman ablamı dövdü, almaya gittiğimizde ablamın dövülmüş olarak gördüm. Daha önce de Yağız ablama bıçak çekti, bununla alakalı karakolda ifade verdik. Kendisinden şikâyetçiyim" ifadelerine yer verilirken, mahkeme ekim ayında görülecek.