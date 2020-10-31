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Bisiklet hırsızları yakalandı

Eskişehir’de meydana gelen 4 farklı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı.

Eskişehir'de meydana gelen 4 farklı bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı şüphelileri yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Osmangazi, Ihlamurkent, Arifiye ve Yenibağlar Mahallelerinde 4 farklı olayda bisiklet ve elektrikli bisikletleri çalınan vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine Odunpazarı ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında ekipler, şüphelileri yakalarken, çalınan bisikletleri ise ele geçirdi. Bisiklet ve elektrikli bisikletler sahiplerine teslim edildi.

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