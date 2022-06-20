İhlas Haber Ajansı

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Bisiklet hırsızlığı kamerada

Eskişehir’de bina önüne bağlanan bisikletin kilidini eliyle çekerek kıran hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdıOlay dün akşam saatlerinde Güllük Mahallesinde yaşandı.

Eskişehir'de bina önüne bağlanan bisikletin kilidini eliyle çekerek kıran hırsızın görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı


Olay dün akşam saatlerinde Güllük Mahallesinde yaşandı. Baysal Sokak üzerinde bina önünde kilitli halde duran bisiklet, gece saat 02.00 sularında çalındı. Hırsız, rahat tavırlarla bisiklete yaklaştıktan sonra ayakkabısını bağlama bahanesiyle bir süre bekledi. Daha sonra bisikletin kilidini çekerek koparan hırsız, oradan hızla uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın, ayakkabısını bağlama bahanesiyle bir süre etrafı kontrol ettiği yansırken, hırsızın rahat tavırları şaşırttı.


Bisiklet sahibi Mert Öz, sabah uyandığından bisikleti bıraktığı yerde bulamadığını söyledi. Bisikletin çalındığını fark ettikten sonra polise ifade verdiğini söyleyen Öz, hırsızın bir an önce bulunmasını istediğini belirtti.

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