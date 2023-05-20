Bisiklet tutkunları için ‘kadro boyu' uyarısı

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar bisiklet kullanımını artırmaya başlarken vatandaşlar bazı problemlerle karşılaşabiliyorlar. Bu problemlerin başında bisikletlerin uygun kadro boyuna göre alınmamasından kaynaklı sorunlar geliyor. Eskişehir'de vatandaşlar yaygın bir şekilde bisiklet kullanırken, bisiklet satıcıları kadro boyunun bisiklet sürüş ve sağlık açısından önemine vurgu yaptı. Bisiklet alım-satım ve tamir dükkanı işleten Serdar Çınar, kadro boyunun bisiklet alırken ve sürürken önemli kriterlerden biri olduğunu belirtti.

Bisiklette kadro boyu kavramının ayakkabı alırken numaraların kontrol edilmesiyle benzer bir durum olduğunu ifade eden Çınar, vatandaşların kendi boylarına uygun bisiklet almalarına dikkat çekti. Kadro boyunun bisiklet kullanıcıları tarafından fazla bilinmediğine değinen Serdar Çınar, "Kadro boyu, orta göbekten sele borusunun çıkış noktasına kadar olan mesafeyi ifade eder. Bu mesafe değiştiği zaman bisikletin üst boru ve alt borudan oluşan bütün ölçüleri değiştiği için vatandaşlar kendilerine uygun boyutu seçmesi gerekiyor. Kendimize uygun olmayan numara ayakkabı seçtiğimiz zaman yürüyüşümüzü etkilerse bisiklette de kadro boyu aynı şekilde önem arz ediyor. Eğer kısa boy seçilirse vatandaş daha çok yorulur. Uygun boyu seçilirse bisiklet kullanırken vatandaşlar daha az yorulur. Bu normal bir bisiklet kullanıcıları için geçerdi. Sportif bisiklet kullanıcılarında bu durum performansı etkiler. Standart boy bisiklet kullanıcısının belli bir kadro boyu ölçüsü var. Bunun için ayak topuğundan kasık iç noktasına ölçülen genel boyu yeterli. Vatandaşlar bunun için bisiklet satıcılarına başvurabilirler” diye konuştu.

“Sürüş konforu ve sağlıkları için uygun bisiklet kullanmaları gerekiyor”

Uygunsuz kadro boyu olan bisikletin kullanılmasının sağlık açısından bazı fiziksel sorunlar oluşturabileceğini de söyleyen Çınar, şöyle konuştu:

“Örneğin 1.70-1.75 cm boyundaki biri orta boy (18 inç) olarak tabir ettiğimiz bisiklet alması gerekirken 14 veya 16 inç bisiklet alırsa bu durum bisiklet kullanış zevkini olumsuz etkiler. Bun dikkat etmek lazım. Eskiden bu bilgiler bilinmiyordu. Sabit kadrolu bisikletler geliyordu. Sadece kadro boyu da yeterli değil. Bisikletin sele boyu ayarı, gidon ayarı gibi birçok ayarı oluyor. Bu ayarların da bisiklet servislerinde yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar bisiklet almak istediği zaman bunlara dikkat etmemeliler. Sürüş konforu ve sağlıkları için uygun bisiklet kullanmaları gerekiyor. Yanlış boyda bisiklet alındığı zaman bel ve bacaklarına fazla yük bindiği için sakatlanmalara, zedelenmelere sebebiyet verebilir."