Bisikletin zincirini kıramayınca tekerini çaldılar

Eskişehir'de kilidinin kesilemediği düşünülen, sadece ön tekeri çalınan bisiklet görenleri şaşırttı.

Odunpazarı İlçesi Vişnelik Mahallesi Erkan Sokak'ta ön tekeri sökülmüş bir bisiklet görenlerin dikkatini çekti. Sahibi bilinmeyen bisikletin sadece ön tekerinin çalınması gözlere çarptı. Yaklaşık 4-5 gündür bisikletin aynı yerde durduğunu söyleyen çevredeki vatandaşlar, bölgede sıklıkla bisiklet hırsızlığı olduğunu belirtti. Bisiklet hırsızlıklarının yanı sıra hırsızlık vakalarının da arttığını dile getiren mahalle sakinleri durumdan rahatsız olduklarını ifade etti.

“Arka tekeri çalmamışlar çünkü onu sökmek çok zor, çözemezler”

Çevreden geçen bir vatandaş olan emekli öğretmen Ali Aksoy, böyle olayların hoş olmadığını ve gördüğü manzara karşısında şaşırdığını ifade etti. Mahalledeki gençlerin yoldan buldukları bisikletleri çaldığını ve tekrar binmek için başka yerlere kilitlediklerini söyleyen Aksoy, “Gördüğünüz bisiklet 4-5 gündür burada böyle duruyor. Biz de gelip geçerken şaşırdık. Muhtemelen bunun zincirini kesemediler, kesemeyince de tekerini çalmayı kendilerine kazanç bildiler herhalde. Kendi bisikletlerine mi takacaklar yoksa satacaklar mı bilemiyoruz. Gerçekten hoş bir olay değil, yazık. Ben bu bisikleti sahibinin de bağladığını düşünmüyorum, bazen gençler gördükleri bisikletleri alıyorlar ve daha sonraki zamanlarda tekrar gelip binmek istiyorlar. Zaman zaman görüyoruz, çalınan bisikletleri böyle olmadık yerlere bırakıyorlar sonra tekrar gelip alıyorlar ve geziyorlar. Onlardan birisi mi bilmiyorum ama böyle de olabilir. Bu bence artık sahipsiz bir bisiklet. Arka tekeri çalmamışlar çünkü onu sökmek çok zor, çözemezler. Ön tekeri hemen 2 tane vidayı söküp götürebiliyorlar. Bu civarda bisiklet hırsızlıkları sıklıkla oluyor. Atatürk Bulvarı'nda ve Dede Korkut parkında da aynı şekilde bisikletler gördüm” dedi.