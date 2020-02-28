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Bisikletli kadına otomobil çarptı:1 yaralı

Eskişehir’de, bir otomobilin bisikletli kadına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de, bir otomobilin bisikletli kadına çarpması sonucunda 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre; olay Uluönder Mahallesi İsmet İnönü-2 Bulvarı üzerinde meydana geldi. Dün akşam saat 20.30 sıralarında, K.O. idaresindeki 26 UE 471 plakalı otomobil ile bulvar üzerinden seyir halindeyken, bisiklet sürücüsü A.K. isimli kadına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında, genç kadın yol kenarına savrularak durabildi. Hafif yaralanan A.K. olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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