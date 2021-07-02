Öğretim Üyesi Yaşar Karaduman'ın yöneticiliğini yaptığı proje kapsamında değerlendirilen bisküvilik buğday çeşit adayı tescil edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tescil Komitesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen “Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin ve Yerel Popülasyonların Bisküvilik Kalitesi Bakımından Taranması” Projesi kapsamında üretilen bisküvilik buğday çeşidini Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına TTSM-3543 tescil kodu ile tescil etti. Kışlık üretime, sulu koşullara ve yağışı 500.0 milimetrenin üzerinde olan bölgelerde yetiştirilmeye çok uygun, orta boylu ve başaklanma süresinde sarı pasa ve yatmaya dayanıklı bir çeşit olan bu buğday çeşidi; iyi dane verimli, düşük su absorpsiyonu ve özellikle çok zayıf gluten ve hamur reolojik özelliklerine sahip olması ile öne çıkıyor. Tescilli kışlık buğday çeşidi yüksek dane verimi, uygun bisküvilik kalitesi ve geniş adaptasyon kabiliyeti ile Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri'nde sulu ve taban alanlarına ekilebilecek.

“Sektörün ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracak”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Öğretim Üyesi Karaduman, “Çeşidin geliştirilme sürecinde projede ilimizin en önemli tahıla dayalı sanayi kuruluşlarından olan ETİ-Gıda A.Ş. ile de ortak çalışılmış olup ürün-yapım denemeleri iki yıl süre ile ilgili kuruluşa ait ARGE Merkezi tarafından yürütülmüştür. Değerlendirmelerde katkı maddeleri ile modifikasyona ihtiyaç duyulmadan doğrudan doğruya bebe bisküvisi gibi gluten gelişiminin çok sınırlı tutulmasına ihtiyaç duyulan ekstrude yumuşak buğday ürünleri yapımında kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu özellikleri ile çeşide ait unlar insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri yanı sıra, üretimde girdi ekonomisi, süreç kontrolü ve kolaylığı sağlayarak sektörün ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttıracaktır. Çeşide ait tohumluk üretimi Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geniş alanlarda yapılmakta olup kısa sürede üretime kazandırılması hedeflenmektedir” dedi.