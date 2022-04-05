Bitki koruma ürünlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kütahya yolu üzeri hizmet kampüsünde iki gün boyunca dört oturum halinde düzenlenen toplantılarda 2014 tarihli ve 29194 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri” konusunda yönetmelik ile ilgili bilgi verildi. Toplantılara aynı zamanda ilçelerde bulunan ziraat odası, üretici birlikleri, tarım kredi, şeker pancarı kooperatifi ve benzeri kuruluşlardaki görevli reçete yazma yetki belgesi sahibi kişiler de katıldı.

Reçete yazma esasları üzerinde duruldu

İlk gün yapılan toplantıda Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesinde görevli Ziraat Mühendisi Dr. Nimet Katar “Reçete Yazma Yetki Belgesi” alabilmek için ziraat mühendisi olma şartının Danıştay'ın 2021/270 No'lu kararıyla sadece Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma bölümü mezunlarının alabileceği şeklinde düzenlendiği hususu vurgulanarak reçete yazma esasları üzerinde durdu. Ayrıca yaş meyve ve sebzede ilaç kalıntısı olma ihtimali nedeniyle üretici kayıt defteri tutma zorunluluğu olan armut, ayva, bezelye, biber, çilek, domates, elma, enginar, erik, greyfurt, havuç, hıyar, ıspanak, incir, kabak, kayısı, kiraz, kültür mantarı, limon, mandalina, muz, maydanoz, nar, nektarin, patates, patlıcan, portakal, şeftali, taze fasulye, taze soğan, üzüm ve vişneden oluşan 33 ürün grubunda bayilerde reçetesiz işlem yapılamayacağının altı çizildi.

Taşınması gereken asgari şartlar anlatıldı

İkinci gün Ziraat Mühendisleri Osman Erbilgiç ve Hasret Altay tarafından bitki koruma ürünü bayilerine; bitki koruma ürünleri takip sistemi kullanımı, bayilerin yetki ve sorumlulukları, bitki koruma ürünlerinin depolandığı yerlerin taşıması gereken asgari şartlar ve cezai yaptırımlarla ilgili bilgi verildi. Zirai mücadele alet ve makineleri bayilerine de piyasaya arz, satış yerlerinde taşınması gereken asgari koşullar, makine ve aletlerin etiketlerinde bulunması gereken açıklamaları içeren ilgili sunum yapıldı.

Öte yandan, yönetmelik gereği Tarım ve Orman Bakanlığı veya il müdürlüklerince yapılacak bilgilendirme toplantılarına mazeretsiz 2 yıl üst üste katılmayanların bitki koruma ürünü reçete yazma yetki belgesi 4 yıl süreyle iptal olduğu bildirildi.