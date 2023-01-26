BKM Mutfak, İKAF'23 ile genç yetenekleri arıyor

BKM Mutfak, Anadolu Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan bölgenin en büyük kariyer fuarı olan İKAF'23'te genç yeteneklerle bir araya gelecek.

“Yetenek Her Yerde” sloganından yola çıkarak düzenlenecek olan BKM Mutfak Genç Yetenek Yarışması'na üniversite öğrencileri ve mezunları İç Anadolu Kariyer Fuarı'nın resmî web adresi üzerinden başvuru yapabilecek. BKM Mutfak Genç Yetenek Yarışması'na üniversite öğrencileri ve mezunları iki dakikayı geçmeyen komedi türünde hazırladıkları özgün videoları ile katılım gösterebilecek.

İlk üç kişi ödülünü BKM Mutfak oyuncusunun elinden alacak

Anadolu Üniversitesi ön jürisinden geçen videolar, 13-19 Şubat 2023 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi resmî YouTube kanalından yayınlanacak. Kanala yüklenen videolar arasından en fazla beğeniyi alan ilk 20 video ise BKM Mutfak jürisinin tarafından değerlendirmeye alınacak.

BKM Mutfak jürisinin belirlediği ilk üç isim 1 Mart 2023 tarihinde Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde düzenlenecek olan İKAF'23'te ödülünü sürpriz bir BKM Mutfak oyuncusunun elinden alacak. Yarışma sonunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek.

BKM Mutfak ve Anadolu Üniversitesi iş birliğiyle genç yetenekler İKAF'23'te keşfedilecek

Ülkemizde başta televizyon, tiyatro ve sinema alanında olmak üzere pek çok yetenekli gencin keşfedilmesi, eğitilmesi ve desteklenmesine katkı veren BKM Mutfak, Türkiye'nin eğitim ihracatçısı ve mega üniversitesi Anadolu Üniversitesi ile iş birliği gerçekleştirecek. Bölgenin en büyük kariyer fuarı İKAF'23 çerçevesinde gerçekleştirilecek iş birliğiyle genç yetenekler yarışma ve fuar çerçevesinde kendilerini gösterme ve tanıtma fırsatı elde edecek. Öte yandan İKAF'23 ile katılımcı kurum, kuruluş ve işletmeleri insan kaynakları alanında desteklenirken tüm katılımcılar, meslekler hakkında detaylı bilgi edinme, kariyer planlarına yön verme, bölgede faaliyet gösteren birçok firma ile tanışma, kendi markalarını oluşturma ve girişimcilik hakkında fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakalayacak. Ayrıca fuar süresince gerçekleşecek kişisel ve mesleki gelişim etkinlikleri, semineler, bilgilendirme oturumları, atölye çalışmaları, mülakat simülasyonları gibi etkinliklerle gençlerin eğitim, ilgi ve becerilerine uygun kariyer alanlarını belirlemelerine fırsat sunulması hedefleniyor.