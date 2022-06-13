Bölgenin tek keklik üretim çiftliği büyümeye devam ediyor

İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde 150 Yumurta ile başlanan ve şu anda erkek, dişili 400 keklik kapasitesine sahip üretim merkezinde kuluçka döneminde bulunan 500 yumurtanın da 300'ünden çıkan keklikler zirai mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacı ile yetiştirildikten ilçe sınırları içerisinde doğaya salınıyor. İnönü Belediye Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, vatandaşların da büyük ilgi duyduğu keklik üretimine talep edilmesi halinde İnönü Belediyesi keklik üretim merkezinden yakında ücretsiz olarak keklik dağıtımına başlanacağı duyuruldu.

Zirai mücadele ve doğal dengenin oluşması için verilen katkıdan dolayı keklik ve doğaseverler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler.