Bölgenin tek kınalı keklik üretim tesisi İnönü'de

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 2018 yılında Fen İşleri Şantiyesinde temelleri atılan ve bölgede tek olma özelliğini taşıyan Keklik Üretim Merkezinde üretimi yapılan kekliklerin sayısı her geçen gün daha da artıyor.

150 Yumurta ile başlanan ve şu anda 70 anaç 380 yavru olmak üzere toplamda 450 keklik kapasitesine sahip üretim merkezinde üretilen keklikler zirai mücadele ve doğal dengeye katkı sağlamak amacı ile ilçe sınırları içerisinde doğaya salınıyor. Vatandaşların da büyük ilgi duyduğu keklik üretimine talep edilmesi halinde İnönü Belediyesi keklik üretim merkezinden ücretsiz olarak keklik verilirken, zirai mücadele ve doğal dengenin oluşması için verilen katkıdan dolayı keklik ve doğaseverler İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür ettiler.