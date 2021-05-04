Bölgesel iş birlikleri güçleniyor

Bu sayede bölgesel taleplerde daha güçlü daha gür ses çıkacak.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO), bölgesel gelişmeye katkı ve değer katacak stratejik iş birliklerine imza attı. Temel amacı iş birliği oluşturarak bölgenin potansiyelini arttırmak ve bölgesel taleplerde daha güçlü daha gür ses ortaya koymak olan “Stratejik İş Birliği Protokolü' ne ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Kütahya TSO Başkanı İsmet Özotraç, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin ve Bozüyük TSO Başkanı Buğra Levent imza attı.

Konu hakkında bilgi veren Kesikbaş, “Stratejik İş Birliği Protokolü”nün ikili ilişkileri gelişmesine katkıda bulunmasının yanı sıra bölgeler arası etkileşimin daha da artacağını ve sanayi-ticaret ekosisteminin oluşmasına destek olacağını söyledi. Atılan imzalarla stratejik ortaklık sağlanmasında önemli bir eşiğin aşıldığına değinen ESO Başkanı Kesikbaş, “Bölgesel taleplerde sesimiz daha güçlü, daha gür çıkmasını sağlayacağız. Ayrıca ana sanayi-yan sanayilerimiz arasında daha etkin dikey entegrasyonlar kurulmasını hedefliyoruz. Teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetleri için açık ağlar oluşturulması, bunlara katkı sağlaması için ortak projeler geliştirilmesi ajandamızda yer alıyor” dedi.

“Ülkemize değer katacak”

Eskişehir'in sanayinin önemli merkezlerinden birisi olduğunu ve çevre iller arasında birlik ve beraberliğin imzalanan Stratejik İş Birliği Protokolleri ile artacağını ifade eden Kesikbaş, “Protokol ile uluslararası pazarlara birlikte erişim sağlamak, projeler çıkarmak, nitelikli iş gücü için genel eğitim ve mesleki eğitim boyutunda projeler geliştirmek, yüksek katma değerli ve yüksek teknolojili ürünler üretebilmek için protokoller imzaladık. Kısacası hedefimiz, üyelerimizin ve şirketlerimizin öncü adımlar atmasını sağlamak. Odamızın çok değerli projeleri var ve bunlar ülkemiz sanayisine ciddi değer sunacak” diye belirtti.