Bölüm Tanıtımları ESOGÜ TV YouTube Kanalında

Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan bölüm tanıtım videolarında bölüm öğrencileri Meşelik Kampüsü'nde kamera karşısına geçerek aday öğrencilere bölümlerini anlatıyor, öğrencileri ESOGÜ'de araştırma yapmaya davet ediyor. Tercihim ESOGÜ video serisinin yanı sıra Tanıtım Günleri serisi ve söyleşi biçimindeki ESOGÜ Genç video serisi ile de ESOGÜ'nün eğitim olanaklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuluyor. Öğretim üyeleri eğitim olanaklarını anlatırken öğrenciler gözlemlerini, duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Bölüm içeriklerine ESOGÜ TV YouTube kanalından ulaşılabiliyor.