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Bor işçileri bayramı çalışarak karşıladı

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmelerine bağlı Kırka Bor İşletmesi çalışanları, Kurban Bayramı’nı çalışarak karşıladı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Eti Maden İşletmelerine bağlı Kırka Bor İşletmesi çalışanları, Kurban Bayramı'nı çalışarak karşıladı.


Kırka Mahallesi'nde bulunan Kırka Bor İşletmesi'nde çalışan işçiler, Kurban Bayramı'nı çalışarak kutladı. İşletmede bulunan camide, covid-19 salgını önlemleri kapsamında bayram namazını kılan işçiler, daha sonra yapılan duanın ardından birbirlerinin bayramını kutladı. Bayramlaşmanın ardından işçiler iş başı yaptı.

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