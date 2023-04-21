Bor işçileri mesai öncesi bayramlaştı

Eti Maden İşletmeleri'ne bağlı Kırka Bor İşletmesi çalışanları, Ramazan Bayramı'nın ilk günündeki mesailerine başlamadan önce bayram namazı kıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Kırka Bor İşletmesi personeli, Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazını kılmak için işletme içinde bulunan camide bir araya geldi. Bayram namazını hep beraber kılan bor işçileri, namaz sonrası bayramlaştı. Bayram mesaisi için işletmede bulunan işçiler, bayramlaşmanın ardından işbaşı yaptı.