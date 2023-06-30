Boş buldukları her yeri park alanına çevirdiler

Eskişehir'de kapalı otoparkların önüne ve depo girişlerine park yapılması dikkatleri çekerken, kaldırımlara bırakılan araçlar yayaların geçişine engel oldu.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Kurban Bayramı sebebiyle oluşan durgunluğu fırsat bilen bazı duyarsız sürücüler, ara sokaklardaki boş buldukları çoğu yeri park alanı olarak değerlendirdi. Normalde yasak olduğu bilinen bölgelere bırakılan araçlar gözlere çarparken, açık olan otoparklar yerine kapalı olan otoparkların önüne park yapılması ise dikkat çekti. Depo girişlerine ve kaldırımlara bile araç bırakan duyarsız sürücüler yaya geçişine de engel olurken, bölgedeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.