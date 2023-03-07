Bot stokları elinde kalan esnafın son umudu spor ayakkabılar oldu

Eskişehir'de kış aylarında havaların mevsim normalleri dışında seyretmesi sebebiyle bot stokları elinde kalan ayakkabıcılar spor ayakkabı satışına hazırlanıyor.

Eskişehir'de bu seneki kış aylarında mevsim normalleri dışında seyreden havalar ayakkabıcıların bot satışlarını olumsuz yönde etkiledi. Yağışların başladığı zamanlarda satış yapmayı umut eden esnaf yağışların aniden durmasıyla ve havaların tekrardan kurak geçmesiyle birlikte elindeki kışlık ürünleri satamadı. Bot stoklarını elinden çıkartmayan esnaf, havaların ısınmaya başlamasıyla ve baharın gelmesiyle birlikte spor ayakkabı satışlarına yönelik hazırlıklara başladı. Eskişehir'de kışlık ayakkabı satışlarının iyi olmamasına bağlı olarak yazlık ürünlere geçişlerin daha hızlı olması bekleniyor.

“Esnaf yazlık ürünlerini aldı, herkes yeni stoklarını ve ayakkabı çeşitlerini çıkardı”

Eskişehir Ayakkabıcılar Odası'nın eski başkanı Nejat Madenoğlu, Nisan yağmurları başlamadan önce botların ve kışlık ayakkabıların raflardan kaldırılmaya başlanacağını söyledi. Hava durumlarının ayakkabı satışlarını doğrudan etkilediğini ifade eden Madenoğlu, “Mevsim tekrardan değişmeye başladı. Botların ve kışlık ayakkabıların kaldırılmasına yaklaşık 1 ay kadar daha zaman var, ondan sonra da spor ayakkabı satışları artmaya başlayacak. Nisan yağmurları başlamadan önce botları ve kışlık ayakkabıları kaldırmak gerekiyor. Onların yerine de gençlerimizin en çok tercih ettiği spor ayakkabılar koyulacak. Spor ayakkabı herkesin ayağında var, ama bunların da kalitesizi ve ucuzu oluyor. Bu konuda daha itinalı ve daha dikkatli hareket edilerek vatandaşların kendilerine uygun iyi ayakkabıları seçmesinde fayda var. Esnaflar yazlık ürünlerini aldı, herkes yeni stoklarını ve ayakkabı çeşitlerini çıkardı. Tahminimce Nisan ayına kalmadan spor ayakkabı satışları artmaya başlar. Ayakkabı ve bot satışları direkt olarak havayla orantılı gider. Soğuk olursa ya da kar yağarsa botlardaki satışlar artar ama bu sene bizim ülkemizde mevsim kurak geçti. O yüzden suya dayanıklı botlar eskisi gibi satılmıyor. Şimdi de mevsimler olarak yaza doğru geçiyoruz zaten. Hava soğursa botların satışları artar, ısınırsa da spor ayakkabı satışları artar. Bu yıl hem müşteri hem de esnaf şaşırdı. Havalarda bir denge olmadı, eskiden 3-4 soğuk olurdu ve herkes ona göre tedbirini alırdı. Ama bu sene ancak 1 ay kadar soğuk oldu. Eskişehir'deki kışlık malların büyük bir bölümü esnafın elinde kaldı, satılamıyor. Dolayısıyla Eskişehir'de kışlıktan yazlık malzemelere geçiş daha hızlı olacaktır, spor ayakkabı satışları daha çabuk artacaktır” dedi.