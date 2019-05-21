BÖTE Bölümü öğrencilerinden dönem sonu sergisi

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü(BÖTE) son sınıf öğrencileri Proje Yönetimi dersi kapsamında bir sergi gerçekleştirdi. Açılan sergiye birçok öğretim görevlisi ve öğrenci katıldı. Düzenlenen sergide bir konuşma yapan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Ferhan Odabaşı, öğrencilerin dönem sonu çalışmalarında yer alan fikirleri beğendiğini dile getirerek, "Proje dersinin çıktıları olan bir sergi. Hepsinin çok güzel sosyal sorumluluk projeleri var. Her birisi ayrı değer, onlar da bana ilham verdi. Gelecekteki proje derslerinde sadece tek bir konuyu projelendirip topluma hizmet uygulamaları kapsamında Eskişehir'deki okullarda faaliyet yürütmek gibi bir çalışmamız olabilir” ifadelerini kullandı.

Proje Yönetimi dersinin yürütücülerinden Öğretim Görevlisi Serap Şişman Uğur ise derslerin iki dönem içerisinde önce kuramsal ardından uygulamalı olacak şekilde sürdürüldüğünü belirterek "BÖTE Bölümü Proje Yönetimi son sınıf öğrencilerinin dersi. Bu ders kapsamında iki dönem boyunca proje yönetimi alıyorlar. Birinci dönemde öğrencilerimize proje yönetimi kapsamında TÜBİTAK, Sosyal Sorumluluk ve Avrupa Birliği projeleri nasıl yazılır, nasıl uygulanır, hangi yöntemler kullanılır ve hangi araştırma türünde çalışma düzenleyecekler, hangi araçlarla veri toplamaları gerekiyorsa bunlarla ilgili kısaca bilgilendirip farklı fikirler üretmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu. Ardından proje yazma ve uygulama süreçlerine değinen Uğur, "Bizim üniversitemizin bilimsel projeler kapsamında şablonu var. O şablon çerçevesinde proje yazıyorlar. Projeyi yazdıktan sonra bize sunuyorlar. Biz içlerinden seçtikleri bunu uygulamak istiyoruz dedikleri projeleri onaylıyoruz ve uyguluyorlar. Genelde staja gittikleri okulda ya da ülkeye faydası olacak projeler üretmeye çalışıyorlar. Hem topluma hem ülkeye hem de insanlığa eğitim için bu projelerle geleceğe yatırım yapıyoruz. Bu kapsamda uyguladıklarını en son proje kapanış şeklinde sunuyorlar" diye aktardı.

Proje Yönetimi dersinin bir diğer yürütücüsü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Muhammet Recep Okur ise "Ders kapsamında öğrencilerimiz ilk dönem yazdıkları projelerin ikinci dönem uygulamasını gerçekleştirdi. Özellikle eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, sosyal sorumluluk gibi farklı konulardaki projelerini Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve sivil toplum kuruluşlarında uygulama fırsatı buldular. Böylece hem proje yazma deneyimi hem de projenin uygulama deneyimini elde etmiş oldular. İkinci dönem sonunda geleceğin eğitimcileri olarak proje deneyimi kazanmış oldular" dedi.

Sergi, projelerin incelenmesinin ardından sona erdi.