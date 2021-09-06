Boyun düzleşmesi yaşayanlara bunlara dikkat

Dr. Bülent Özyurt, boyun düzleşmesinin zamanında tedavi edilmemesi durumunda bireyin hareket kabiliyetini engelleyebileceğini söyledi.

Boyun düzleşmesinin; boynun çeşitli nedenlerden dolayı eğri kıvrımını kaybederek düzleşmesi durumuna dendiğini aktaran Op. Dr. Bülent Özyurt, “Bu durum, omurga üzerinde aşırı baskıya neden olarak, ağrı ve rahatsızlık hissedilmesi sağlayabilir. Şiddetli ve tedavi edilmeyen vakalar, bireyin hareket kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebilir” diye konuştu.

Uyanıkken ya da uyurken zayıf, kötü duruşta kalmanın, uzun süre bilgisayara ters bir şekilde bakmanın, çeşitli mesleki koşullar ve tekrarlanan hareketlerin boyun düzleşmesine kaynak olabileceğini belirten Özyurt, “Bu davranışların yanı sıra çeşitli farklı tıbbi durumlar da boyun düzleşmesine yol açabilir. Boyun düzleşmesi, omurganın tamamen oluşmaması gibi doğuştan gelen bozukluğun sonucu olarak ortaya çıkabilir. Araba kazası, düşme veya spor yaralanması da boyun düzleşmesine neden olabilir” dedi.

"Duruş alışkanlıklarının değiştirilmesi"

Boyun düzleşmesinin birden fazla belirtisi olduğunu dile getiren Op. Dr. Özyurt, hastalıkla ilgili şunları söyledi: “Bu belirti ve semptomlar bir çok vakada hafif başlar ve zaman içerisinde gelişerek ağırlaşır. Boyun düzleşmesinin belirtileri arasında öncelikle boyun ile el ve ayak parmaklarında kas ağrıları olmak üzere sertlik, hareket kabiliyetinde azalma, baş ağrısı, koordinasyon sorunları, kas zayıflığı, omurga deformitesi yani şekil bozukluğu, felç ile mesane ve bağırsak kontrol sorunları sayılabilir. Birçok vakada boyun düzleşmesi bireyin davranışlarından kaynaklanan mekanik bir sorun olduğu için fizik tedavi ve duruş alışkanlıklarının değiştirilmesi yeterli olur. Boyunluk ve hafif ağrı kesici ilaçlarla birlikte fizik tedavi ve germe- güçlendirme egzersizleri, boyun eğrisi omurilik üzerinde baskı oluşturmadığı ve başka sorunlara neden olmadığı sürece tavsiye edilir. Genellikle çeşitli tıbbi sebeplerden kaynaklanan ve omurilik üzerinde baskı oluşan durumlarda cerrahi müdahale yapılabilir.”

"Ağrıyı gidermek için bunlara dikkat edin"

Boyun Düzleşmesi için en yaygın olan önerinin; boynu dinlendirmek olduğunu aktaran Op. Dr. Özyurt, şu önerilerde bulundu: “Durumu özellikle tekrarlayan hareketlerden veya mesleki koşullardan kaynaklanan bireyler için düzenli dinlenme hem ağrıyı hafifletmeye hem de iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir. Bireyin boynunu zorlayan hareketlerden kaçınması gereklidir. Bazı vakalarda hareket alanını kısıtlamak için boyunluk kullanılması gerekli görülebilir. Boyun düzleşmesi için yastıklar, özel kontürleri sayesinde dinlenirken ve uyurken bireyin boynunu doğru şekilde konumlandırmasına yardımcı olabilir. Sıcak su torbası, sıcak banyo veya duş ya da ısıtmalı yastıklar ağrıların hafiflemesine yardımcı olabilir. Bu tür tedaviler en fazla 15 - 20 dakika uygulanmalıdır. Birey duruşunu, davranışlarını ve ergonomisini kontrol etmelidir. Çalışma ortamının boynun doğru durmasına izin verecek şekilde ayarlandığından emin olmak önemlidir. Özellikle çalışma araçlarının, kullanılıyorsa masanın ve bilgisayarın yüksekliği boynun fizyoterapist ve doktor tarafından tavsiye edilen şekilde tutulmasına fırsat verecek şekilde ayarlanması gereklidir.”