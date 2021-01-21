Bozaya yoğun talep devam ediyor

Özellikle soğuk algınlığı ve öksürüğü iyi geldiği bilinen, vücut direncini artıran bozaya kış aylarında ekstra bir talep var. İçerisinde bol miktarda demir, fosfor, niyasin, sodyum, A, B1, B2 ve E vitamini bulunduran boza halk arasında faydalarıyla biliniyor. Uygun fiyatıyla herkesin ulaşabileceği bir içecek olan boza yolda gezerken bile bardakla alıp tüketilebiliyor.

“Boza bağışıklık sistemini etkileyen bir içecek”

Eskişehir'de uzun yıllardır boza satışı yapan Özbek Özkonak, “Boza bağışıklık sistemini etkileyen bir içecek ve halkımız da bunu bildiği için tercih ediyor. Ekşi olarak tüketildiği zamanda bunun öksürüğe iyi geldiği söylenmektedir. Bu yüzden kış aylarında daha çok tercih edildiğinden satışı artmaktadır. Boza uzun zamandır kış içeceği olarak bilinmektedir ve bu yüzden kış aylarında ister istemez bir talep artışı olmaktadır. Pandemi döneminde çoğunlukla bağışıklık sistemini kuvvetlendirici içecekler arandığı için, bozada sürekli artan bir talep var” dedi.

“Kan değerlerimi yükseltiyor.”

Sürekli boza içtiğini belirten ve kendisine iyi geldiğini söyleyen Ahmet Gültekin, “Yıllardır sürekli boza içiyorum ben. Taze, güvenli, kan değerlerini yükseltiyor, özellikle soğuğa karşı birebir oluyor bu havalarda. Çok fazla vitamin var içinde. Eskişehir'de yılların bozasını değişmeyen tadı ile sürekli tüketiyoruz” ifadelerini kullandı.