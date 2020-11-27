Bozdağ'da gün batımı görenleri hayran bıraktı

Sündiken Dağları'nın Eskişehir'de kalan Bozdağ bölgesinden izlenebilen gün batımı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eskişehir il sınırında bulunan ve Karadeniz ile İç Anadolu Bölgesi'nin sınırını oluşturan Sündiken sıra dağlarında gün batımı manzarası nefes kesti. Dağların Eskişehir sınırlarında kalan Bozdağ bölgesinden gözlemlenen gün batımı akıllarda yer edecek görüntüler oluşturdu. Doğa tutkunları ve dağ sporları sevenlerin vazgeçilmez rotalarından biri olan Bozdağ'da objektiflere yansıyan gün batımı, görenleri hayran bıraktı. Gün batımına tanıklık eden amatör fotoğrafçılar ise bu anı ölümsüzleştirmek istedi. Kartpostalları aratmayan manzarada güneş, kırmızının farklı tonlarıyla gökyüzünü süsledi.