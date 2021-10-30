İhlas Haber Ajansı

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Bozdağ'dan eşsiz sonbahar görüntüleri

Sonbahar mevsiminin etkisi altına aldığı Bozdağ’da, sararan ağaçların bulunduğu ormanlık arazi drone ile havadan görüntülendi.

Sonbahar mevsiminin etkisi altına aldığı Bozdağ'da, sararan ağaçların bulunduğu ormanlık arazi drone ile havadan görüntülendi.


Eskişehir, ekim ayının sonuna gelinmesiyle birlikte iklimi ve doğası ile eşsiz sonbahar manzaralarına ev sahipliği yapıyor. Yaprakları sararan ağaçların bulunduğu Bozdağ'daki ormanlık arazilerde sonbahar kendisini gösterdi. Drone ile havadan görüntülenen, sarı ve yeşil ve kahverenginin hâkim olduğu sonbahar görüntüleri izleyenleri hayran bıraktı.

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