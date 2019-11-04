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Bozkurt'tan Çimşir'e hayırlı olsun ziyareti

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Eskişehir İnönü İlçesi Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ile birlikte 105'inci Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni sonrası İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.


İnönü İlçe Kaymakamlığına atanan Burak Çimşir, samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkan Kadir Bozkurt ve Meclis Üyelerine teşekkür ederek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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