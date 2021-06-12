Bozuk para kasaları sokaktaki canlara yuva olmaya devam ediyor

Merkez Bankası Eskişehir Şubesi'nin bağışladığı bozuk para kasaları, hayvansever derneklerin girişimiyle bu kez Çifteler ve Mihalıççık'a gönderilerek sokak hayvanları için kulübe yapımında kullanılacak.

Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed), Evrensel Yaşam Hakları ve Toplumsal Değerler Derneği ortak projesi ile Merkez Bankası Eskişehir Şubesi'nin bağışladığı bozuk para kasaları, sokak hayvanları için kulübe yapılması üzere toplandı. Daha önce şehir çöplüğündeki sokak hayvanları için kullanılan bozuk para kasaları, geçtiğimiz aylarda bir kez daha alınarak Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerine gönderilerek sokaktaki hayvanlar için kulübelere dönüştürülmüştü. Bu kez Çifteler ve Mihalıççık ilçelerine gönderilecek olan kasalar, belediye personelleri tarafından kamyonlara yüklenerek teslim alındı.

“46 kasa ilçelerdeki canlara yuva olacak”

Soğuk ve sıcak havalarda sokaktaki hayvanların korunabilmesi adına yapılan projeyi sosyal medya hesabından duyuran Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Gülçin Yapıcı, paylaşımında “Bozuk para kasaları canlarımıza kulübe olmaya devam ediyor. Bu kulübeler, kışın soğuğunda yazın sıcağında canları koruyacak. Üçüncü kez düzenlediğimiz projemizde bu defa 46 adet kasa Çifteler ve Mihalıççık'taki canlarımıza ulaşacak. Çifteler Belediyesi ve Mihalıççık Belediyesi katkıları ile kasalar, kulübeye dönüştürülerek ilçelerde uygun alanlara yerleştirilecektir” ifadelerini kullandı.

“Güler yüzlü ve hassasiyetleri ile hayvan korumacı ailemizden oldular”

Projeye katkılarından dolayı Merkez Bankası Eskişehir Şubesi yetkilileri ve ilgili belediyelere teşekkürlerini ileten Yapıcı, “Üstün duyarlılık örneği ile hayat kurtaran bu çok önemli desteği bize her daim sağlayan Merkez Bankasına minnettarız. Güler yüzlü ve hassasiyetleri ile hayvan korumacı ailemizden oldular. Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum ve belediye personellerine duyarlılıkları için çok teşekkür ederiz” diyerek minnettarlığını dile getirdi.