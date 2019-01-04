Braiell Alfabesi kursu başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik düzenlediği Braiell Alfabesi kursu için başvuru işlemleri başladı.

Katılımcıların kabartma yazı öğrenebileceği kursa katılmak isteyen vatandaşlar, başvurularını 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nden yapabilecek. Braiell Alfabesi öğrenmek isteyen; görme engelliler, görme engelli yakınları, merak edenler olmak üzere herkese açık olacak kurs hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (222) 321 56 11 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Braiell Alfabesi kursu, başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından 7 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 4 hafta süreyle devam edecek.