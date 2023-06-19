Brandverse Awards'tan Anadolu Üniversitesine ödül

Anadolu Üniversitesi, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle hayata geçirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu'nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards 2023'te ödül kazandı.

Brandverse Awards'ta bu yıl jüri değerlendirmeleri sonucunda altın, gümüş ve bronz olmak üzere farklı kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Veri Ödülleri Bölümü için her yıl olduğu gibi bu yıl da 50 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre tamamen analitik olarak incelendi.

Anadolu Üniversitesi yine en iyiler arasında

Dijitaldeki en başarılı projeleri ve markaları yıllardır başarılı bir şekilde ödüllendirmeyi sürdüren Social Media Awards Turkey 2022 yılından itibaren Brandverse Awards çerçevesinde yer alıyor. Anadolu Üniversitesi geçtiğimiz yıllarda da Social Media Awards'ta birçok farklı ödül ve başarı kazanmıştı. Anadolu Üniversitesi başarılarını 2023 yılında da sürdürerek ödül alan markalar arasında yer aldı. 1 Nisan 2022 - 1 Nisan 2023 dönemini kapsayan değerlendirmede takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri ele alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Anadolu Üniversitesi Brandverse Awards'un SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde Bronz ödülün sahibi oldu.

Brandverse Awards nedir?

Brandverse Awards, eski ve yeni nesil tüm pazarlama, iletişim ve reklam çalışmaları ile markaların dünyasına 360 derece kapsayıcı bir bakış sunan pazarlama ve iletişim ödülleridir. Marketing Türkiye ve BoomSonar tarafından düzenlenen Brandverse Awards yıl boyunca sergilenen reklam, pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarını özgün değerlendirme modeliyle ele alarak sektör standartlarını yükseltmeyi hedefler.