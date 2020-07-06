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Brüksel'den Eskişehir'e direkt seferler başladı

Son yıllarda Avrupa’dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşlarının sayısını arttırarak atak yapan Corendon Airlines, 3 Temmuz’da Brüksel’den Eskişehir’e ilk uçuşunu düzenledi.

Son yıllarda Avrupa'dan Anadolu şehirlerine yaptığı uçuşlarının sayısını arttırarak atak yapan Corendon Airlines, 3 Temmuz'da Brüksel'den Eskişehir'e ilk uçuşunu düzenledi.


Avrupa'daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için Avrupa-Anadolu hatlarındaki uçuş sayılarını arttıran Corendon, Eskişehir, Emirdağ ve Afyonlu Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Belçika ve çevresindeki talebi göz önüne alarak bu hattı da uçuş programına ekledi. Corendon Airlines, 3 Temmuz günü 147 yolcu ile Brüksel'den havalanan XC 5991 uçuş kodlu uçağı ile Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na iniş yaptı. Corendon'un sezondaki ilk yolcuları uçaktan maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde indiler.


Corendon Airlines CEO'su Yıldıray Karaer, pandemi sürecine rağmen Avrupa'dan memleketlerine seyahat etme özlemi duyan çok sayıda Türk vatandaşı olduğu için bu sezon düzenleyecekleri bu uçuşların yoğun ilgi gördüğünü açıkladı. Karaer, Corendon Airlines olarak Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na ilk uçuşlarını 5 Ağustos 2009 tarihinde Boeing 737-300 tipi bir uçakla yaptıklarını, şimdi ise bu hatta geri dönerek sezon boyunca haftada 2 uçuş düzenleyeceklerini açıkladı. “Amacımız, Brüksel'de base olan Boeing 737-800 tipi uçağımız ile yapacağımız bu uçuşlara yılın 12 ayı boyunca uçuş planını sürekli genişleterek devam etmek” şeklinde konuştu.

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