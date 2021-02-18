Bu acıya yürek dayanmaz

Eskişehir'de öldürülen anne, baba ve 4 yaşındaki çocuklarının cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Eskişehir'de iki gün önce evlerinde ölü bulunan anne Emel Tokkal, baba İlkay Tokkal ve 4 yaşındaki Doruk Tokkal'in cenazeleri evde yapılan incelemelerin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilmişti. Cenazeler burada yapılan otopsi işleminin ardından ailelerine teslim edildi. Ardından cenazeler Reşadiye Camii'ne getirildi. Burada cenazeler indirildiği sırada İlkay Tokkal'ın annesi Bedriye Tokkal ile kız kardeşi Gülsüm Türk, feryat ederek fenalık geçirdi. Dakikalarca 4 yaşındaki Doruk Tokkal'ın tabutunun başında duran babaanne ve halanın feryatları yürekleri dağladı. Cenazelerin öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.