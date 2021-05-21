Bu ağaç doğayı kirletenlere oksijen vermiyor

Eskişehir'deki bir park alanında bulunun ağaçta açılan yazılı mesaj, çevredekileri hem gülümsetiyor, hem de düşündürüyor.

Kentin Hamam Yolu Caddesi üzerindeki park alanında bulunan büyük ağaçlarının birine bir mesaj asıldı. Kim veya kimler tarafından asıldığı belli olmayan mesaj, sanki ağacın arzusu gibi insanları düşündürüyor. Doğa kirliliğine dikkat çeken mesajında, “Bu doğayı kirletene oksijen yok. Bundan böyle” yazılırken, insanların doğayı kirletmemesi gerektiği çağrısında bulunuluyor.