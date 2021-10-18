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Bu ağaç İstanbul'un fethinden önce de vardı

Günyüzü’nde bulunan ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 660 yaşında olduğu tescil edilen ardıç ağacı, ilçenin simgelerinden biri.

Günyüzü'nde bulunan ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında 660 yaşında olduğu tescil edilen ardıç ağacı, ilçenin simgelerinden biri.


İlçenin Gümüşkonak Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ardıç ağacı yaklaşık 7 asırlık yaşına rağmen dikdik ayakta duruyor. 1281 yılında Söğüt'te dünyaya gözlerini açan ve 1326-1360 yılları arasında hüküm süren Osmanlının ilk beylerinden Orhan Gazi'nin son dönemleri ile 1359 yılında tahta çıkan Sultan Murad Hüdavendigar'ın ilk yıllarından itibaren dikili olduğu anlaşılan boylu ardıç türündeki ağaç, yöre halkı tarafından da iyi bilinip korunuyor. Yaşlı ardıç hakkındaki bilgiler ise, boy 12 metre, Tepe çapı 20 metrekare, gövde çapı 1.80 metrekare, koruma alanı 254 metrekaredir.


Hakkında birçok şair gibi Gümüşkonak mahallesi halkından Süleyman Şen'in de kaleme aldığı şiirin ilk iki dörtlüğü söyle;



Yaslı Ardıç



Öyle o tepede bekler durursun


Eşin aşiyanın yok mudur senin


Kah dalar gidersin kah savrulursun


Eyüp' müsün derdin çok mudur senin?



Ferhat olsan kazma olur elinde


Kerem olsan Aslı olur dilinde


Yoksa Yakup' musun Kenan ilinde


Hasret yüreğinde yük müdür senin?

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