Bu bayram şekerlere zam yok

Kurban Bayramı yaklaşınca şeker ve tatlılar da tezgahlarda yerini aldı. Esnaf piyasanın durgunluğundan dolayı kar edemediklerini anlatırken vatandaşların yüzü değişmeyen şeker fiyatları için güldü. Eskişehir'de şekercilik yapan Ahmet Karatepe, “Piyasa durgunluğundan bayram şekerinin fiyatı değişmedi. Biz kar etmekten çok işin dönmesini istiyoruz; eğer şekerin fiyatını artırsak işsiz kalırız. Piyasa durgundur. Biz bayramda bu şekerlerin hepsini satmayı planlıyoruz. Şimdi satışlarımız iyidir çok şükür ama dediğim gibi çok kar edemiyoruz. Fiyatlar geçen seneki gibi duruyor. Her şeye zam geldi ama biz de bir değişiklik yok” şeklinde konuştu.

Karatepe, kuruyemiş satışlarında da durumun aynı olduğunun altını çizdi.

Şekerci Sarkan Sayar ise, bu durumu şöyle anlattı;

“Geçen seneye göre satışlar düşük ama yine de fena değil. Çikolatada bir az zam var ama şekerlerde bir değişiklik yok. En pahalı çikolatamız 84 liradır. Vatandaşlar için bu fiyat uygundur. Epey satılır o yüzden vatandaşların memnun olduğunu düşünüyorum. Bayram yaklaşınca günlük 100 kilogramdan 300 kilograma kadar satıyoruz ama yine de çok kar edemiyoruz."

Çocuklara uyarılarda bulunan Sayar, “Çocuklar bayramda dikkat etsinler, çok şeker yemesinler” dedi.