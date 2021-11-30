Bu belirtileriniz varsa geç kalmadan doktora başvurun

Dr. İhsan Oruk, “Halsizlik ve karın şişliğine dikkat etmek gerekiyor, çünkü safra kesesi taşlarının belirtisi olabilir. Bunun dışında iltihaplanma varsa sağ kaburganın altına yerleşmiş sürekli olarak geçmeyen ağrılar olacaktır” dedi.

Safra taşları genel olarak; halsizlik, karın şişliği, yağlı yemekler ve kuruyemiş tüketimi sonucu karın ve sırtta ağrı belirtileri gösterir. Oluşan taşların pankreas kanalına düşmesiyle birlikte ciddi sorunlar yaşanabileceğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İhsan Oruk, “Safra kesesi taşlarının belirtilerine dikkat etmemiz gerekiyor. Genelde bu tür hastalarda karnın sağ tarafında ağrılar olabiliyor. Özellikle yağlı, yumurtalı, etli yemekler ve kuruyemişlerden sonra başlayan karın ağrısı olur. Bu ağrı bazı zamanlarda da sırta yansıyabilir. Bu ağrılara eşlik eden mide bulantıları ve kusmalar olabilir. Bunun dışında iltihaplanma varsa sağ kaburganın altına yerleşmiş sürekli olarak geçmeyen ağrılar olacaktır. Bu ağrılardan genellikle ağrı kesicilerle kurtulamazsınız. Bazen kesedeki taş kanala düşüp, sarılığa sebep olabilir. Pankreas kanalını tıkarsa da pankreatit dediğimiz çok daha ağır tablolarla karşılaşabiliriz. Bu tür belirtiler varsa geç kalmadan mutlaka uzmanına başvurmak gerekiyor” şeklinde konuştu.