Bu caminin duvarları sarmaşıktan gözükmüyor

Eskişehir'de bulunan yarım asırlık Hal Camii'nin tamamı sarmaşıklarla kaplı duvarlarını görenler dönüp bir daha bakıyor.

Eskişehir Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan ve 1965 yılından beri ibadete açık olan Hal Camii görenleri kendine hayran bırakıyor. Çatısına kadar uzanan ve neredeyse tüm duvarları sarmaşıklar ile kaplı olan cami, bu özelliği sayesinde “Sarmaşıklı Cami” olarak tanılıyor. Betonların arasında yemyeşil görüntüsüyle dikkat çeken cami, baharın gelmesiyle cıvıl cıvıl bir hal alıyor. Bahçe duvarlarına kadar uzanan sarmaşıklar, beton görüntüsünü tamamen gizliyor. Sadece sarmaşıklar ile değil, caminin bahçesinde bulunan yeşilliklerle de büyüleyici bir görüntü oluşuyor. İnsan yoğunluğunun oldukça fazla olduğu bölgede yer alan camiyi gören vatandaşlar, sık sık durup fotoğraf çekiliyor. Cami hem nefes aldırıyor hem de uzun yıllardır hizmet veriyor.