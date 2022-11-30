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Bu da bir başka yol işgal şekli

Caddelerin ve sokakların genel olarak dar olduğu Eskişehir’de kuryelerin ve satış amaçlı duran motosikletlerin yolları, kaldırımları işgali tepkilere sebep oluyor.

Caddelerin ve sokakların genel olarak dar olduğu Eskişehir'de kuryelerin ve satış amaçlı duran motosikletlerin yolları, kaldırımları işgali tepkilere sebep oluyor.


Eskişehir'de sayıları gittikçe artan motosikletler, vatandaşın muzdarip olduğu park sorununun yer yer daha da artmasına sebep oluyor. Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinde art arda bulunan yiyecek dükkânlarının moto kuryelerin araçları kaldırımları ve sokakları daraltıyor Cengiz Topel Caddesi üzerinde ise, satış amaçlı motosikletlerin yol kenarlarına uzun mesafeler boyunca konulması, park ücreti ödeyerek durması mümkün olan alanları kapatıyor.

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