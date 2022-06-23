Bu dekorun meyvesi çok tatlı

Ana vatanı Güney Afrika olan ananas bitkisi, evinden 11 bin kilometre ötede Eskişehir'de satılıyor.

Eskişehir'de insanların beğenisine sunulan tropik bir meyve olan ananas, genellikle dekor için kullanılıyor. Minimal görüntüsüyle çiçekleri andıran bitkinin üzerindeki tek meyvesi ise güzel bir görüntü oluşturuyor. İklim şartları açısından Akdeniz ikliminde daha verimli ve rahat büyüyen bitkiyi Eskişehirliler dekor olması için tercih ediyor.

Uzun yıllardır Odunpazarı ilçesinde çiçeklik yapan Ahmet Köylü, bitkiyi şehirde satan nadir çiçekçilerden olma özelliği taşıyor. Bitkinin genellikle yurtdışında yetiştiğini ifade eden Köylü, iklim şartlarından dolayı meyvesi için değil, daha çok dekor olması nedeniyle tercih edildiğini belirtti. İyi bakıldığından yılda birden çok meyve vereceğini söyleyen esnaf Ahmet Köylü, “Bu bitkinin ana vatanı Güney Amerika ve Güney Afrika. Ülkemizde de Akdeniz bölgesinde üretimi mevcuttur. Güney Amerika ve Güney Afrika gibi yerlerde yılda birden fazla meyve verebilir fakat ülkemizde genellikle bir meyve verir. Bu bitkiyi satın alanlar genellikle ev hanımları ve iş yeri olan kimseler. Onlarda bunu dekor amaçlı kullanıyor” diye konuştu.

Fiyatlar hakkında da bilgi paylaşan Ahmet Köylü, ananas bitkisinin fiyatının, 250 ile 500 lira aralığının olduğunu aktardı.