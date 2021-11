Bu etkinlik ile okurlar bilinmeyen yazarların kitaplarıyla buluşuyor

Eskişehir'de bir sahaf, kıyıda köşede kalan ve hak ettiği değeri görememiş yazarların kitaplarını kaplayarak, ‘Kitapla Kör Randevu' adını verdiği stantta okurlarla buluşturuyor.

Eskişehir'de sahaf Devran Bildik, yurtdışında yapıldığını gördüğü bir uygulamayı kendi dükkânında hayata geçirdi. Bu uygulamada, kitapların kapakları bir kâğıtla kaplanarak, üzerine içerikle alakalı bazı ipuçları yazılıyor. Bu sayede okurlar, kitabı kapakta yer alan isim, yazar, yayınevi gibi belli etiketlere göre değil, gerçekten içeriğiyle alakalı bazı notları görerek satın alıyor. Sahaf Bildik, ‘Kitapla Kör Randevu' adını verdikleri stantta, bilinmeyen yazarları okurlarla buluşturduklarını anlattı.

“Tek seferlik yaptık, okurlar isteyince yapmaya devam ettik”

Etkinliğin yurtdışında daha önceden de olduğunu, ancak kendilerinin İzmir'deki başka bir sahaftan cesaret alarak yaptıklarını belirten sahaf Devran Bildik, fikrin çıkış noktasını anlattı. Kitapların belli etiketlere göre değil, vaat ettiği içeriğine göre seçilmesi gerektiği vurgusu yapılan etkinlik hakkında konuşan Bildik, “Yurtdışında zaten iki insanın birbiriyle tanışması şeklinde ilerleyen ‘Blind Date' diye bir randevulaşma biçimi var. Bunu kitaplarda yaparken de; kitabın dışını kapatarak, sadece yazarlarına, yayınevlerine, belli başlı etiketlere ve vurgulara göre değil de, üstünde yer alan notlardan bize ne vaat ettiğine göre seçelim. Bu şekilde bir fikirle yapmışlardı. Onu zaten görüyorduk, ama açıkçası bizim İzmir'de sahaflar derneği başkanımızın bir internet sitesi için yaptığı etkinlikten cesaret alarak, biz kendi dükkânımızın 4'üncü açılış yılında yapmaya başladık. Sadece o seferlik bir şeydi. Sonrasında okurlar ciddi bir teveccühle tekrar isteyince, yapmaya devam ettik” dedi.

“Kitapla buluşmayı, ilk tanışmaya dönüştürmeye gayret ediyoruz”

Birçok iyi yazarın bilinmediğini ve bir yerde tanışma yaparak bu yazarları tanıtmaları gerektiğini düşünerek bu uygulamayı başlattıklarını belirten Devran Bildik, etkinlikte her seferinde farklı yazarların kitaplarını tercih ettiklerini aktardı. Kitapla buluşmayı bir ‘ilk tanışmaya' dönüştürmeye gayret ettiklerini dile getiren sahaf Bildik, “Ben elimden geldiğince buraya gelenler yeni bir yazar ve kitap sormak istediklerinde, çok bilinen yazarlar yerine biraz da insanların tanışmasını istediğim yazarları öneriyordum. Bu etkinlikte de bunu yaptık. Biraz daha kıyıda köşede kalmış, yeteri kadar reklamı yapılmamış, şahsi fikrime göre hak ettiği değerini bulmadığını düşündüğümüz yazarların kitaplarını koyuyoruz. Baskısı artık olmayan, herhangi bir şekilde herhangi bir kitapçıda bulamayacağımız, sadece sahaflarda denk gelebileceğimiz yazarların kitaplarından seçip koyuyoruz. Buluşmayı aynı zamanda bir şekilde bir ilk tanışmaya da dönüştürmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Kitaba bağlı olarak dışına eklediğimiz not da değişiyor”

Etkinlikte kullandıkları kitapları ikinci el kitaplardan seçmeye gayret ettiklerini söyleyen sahaf Devran Bildik, kitapların dışını kapladıklarını belirtti. Her kitabın üzerine konuyla ilgili bazı ipuçları yazdıklarını aktaran Bildik, “Bunu yaparken, kitabın üzerini tamamen bir kraft kâğıt ile kapatıyoruz, iple küçük bir hediye paketiymiş gibi görüntü veriyoruz. Bu sadece görsel olarak güzel gözükmesi için yaptığımız bir şey. Bir de kitabın içerisinden her kitaba farklı bir ipucu tekniği kullanıyoruz. Kimisine sadece belli başlı anahtar kelimeler koyuyoruz, kimisine kısa hikâyesini ekliyoruz. Kimisine içerisinden bir alıntı ekliyoruz. Açıkçası kitaba bağlı olarak dışına eklediğimiz not da değişiyor” dedi.

“Ankara'dan bile bu etkinliğe bakmak için uğrayan okurlar var”

Gelen tepkilere ve fiyatlara da değinen sahaf Bildik, “Şu an herhangi bir 160 sayfalık sıfır kitap fiyatından bile uygun. Alım gücü olarak da yüksek bir aralık eklemedik. Şu ana kadar burası için koyduğum en pahalı kitap 30 TL civarındaydı. Genel olarak tepkiler çok iyi. Ankara'dan buraya Eskişehir'e gezmeye gelip, gelmişken de şu etkinliğe bakayım diyen okurlar var” diye ekledi.